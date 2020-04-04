Под Екатеринбургом поймали разбойника, который ограбил офис фонда на 31 тысячу

4 Апр 2020 2020-04-04T11:55:02+03:00

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Минувшим вечером в Сухом Логу, что под Екатеринбургом, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, которого подозревают в краже с проникновением. Тревожное сообщение поступило на пульт охраны из офиса муниципального фонда. На место сразу выехали росгвардейцы и следственно-оперативная группа.

- В ходе проверочных мероприятий стражи порядка зафиксировали следы проникновения и вскрытия в кабинет и сейф директора фонда, из которого были похищены деньги в сумме 31 тысяча рублей, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

После изучения камер видеонаблюдения и опроса свидетелей силовики установили личность грабителя. Его задержали в собственной квартире. Им оказался мужчина 33 лет, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В преступлении он полностью сознался. Сейчас по данному факту полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU