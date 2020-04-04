2020-04-04T10:45:20+03:00
Общество

За сутки на Урале исследовали 1600 проб на коронавирус

Медики за 24 часа обследовали 1 558 человек
Мария Трапезникова
Поделиться:
За сутки на Урале исследовали 1600 проб на коронавирусЗа сутки на Урале исследовали 1600 проб на коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на Урале на 4 апреля, только за минувшие сутки специалисты провели 1600 исследований проб на коронавирус. Напомним, их берут только у тех людей, у которых к этому есть показания: либо симптомы ОРВИ, либо контакт с уже зараженными, либо недавняя поездка за границу.

- Медики обследовали 1 558 человек. Всего специалистами проведено 21 429 исследований с начала февраля, и обследовано 16 895 человек, - рассказали в оперштабе.

Вместе с тем, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 39 случаев заражения коронавирусом. Но есть и хорошие новости: 13 человек полностью вылечились и были отправлены по домам. Всех, кто с ними контактировал, тоже выписали. Остальные находится в ГКБ №40 под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Екатеринбургом поймали разбойника, который ограбил офис фонда на 31 тысячу
Еще два уральца вылечились от коронавируса
В Свердловской области - еще один заболевший коронавирусом
За сутки на Урале исследовали 1600 проб на коронавирус
«Обращайтесь в посольство за помощью»: екатеринбуржцы застряли в Индии из-за коронавируса
Проверьте проводку и почистите печи: свердловские спасатели рассказали, как правильно подготовиться к дачному сезону
Сбегает не первый раз: в Екатеринбурге ищут школьника в штанах с желтыми полосами
В Екатеринбурге завершились поиски 13-летнего Ивана Болдырева
Уральские заключенные подключились к борьбе против коронавируса
Ситуация с коронавирусом в Екатеринбурге: последние новости на 4 апреля
Сотрудники екатеринбургского аэропорта ежедневно получают 900 средств индивидуальной защиты
В Полевском суд избрал меру пресечения брату юмориста Александра Незлобина
Отмечали рождение дочери: в Ревде сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя и его товарища
В Свердловской области начнут выпускать тест-системы на коронавирус
Екатеринбуржцы показали, как их животные живут на режиме самоизоляции
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: когда откроют шиномонтажки
В Свердловскую область привезли крупную партию средств защиты
«Комсомольская правда» заходит в торговые сети Екатеринбурга