За сутки на Урале исследовали 1600 проб на коронавирус

4 Апр 2020 2020-04-04T10:45:20+03:00

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на Урале на 4 апреля, только за минувшие сутки специалисты провели 1600 исследований проб на коронавирус. Напомним, их берут только у тех людей, у которых к этому есть показания: либо симптомы ОРВИ, либо контакт с уже зараженными, либо недавняя поездка за границу.

- Медики обследовали 1 558 человек. Всего специалистами проведено 21 429 исследований с начала февраля, и обследовано 16 895 человек, - рассказали в оперштабе.

Вместе с тем, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 39 случаев заражения коронавирусом. Но есть и хорошие новости: 13 человек полностью вылечились и были отправлены по домам. Всех, кто с ними контактировал, тоже выписали. Остальные находится в ГКБ №40 под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU