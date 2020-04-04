«Обращайтесь в посольство за помощью»: екатеринбуржцы застряли в Индии из-за коронавируса

4 Апр 2020 2020-04-04T10:23:34+03:00

Для пассажиров организовали эвакуационный рейс, однако он был отменен из-за полного закрытия границ

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Жители Екатеринбурга, которые отправились на отдых в Индию, теперь не могут вернуться обратно из-за полного закрытия границ из-за коронавируса. Всех уральцев должны были вернуть эвакуационными рейсами обратно домой сегодня, 4 апреля, однако рейс отменили.

- В связи с решением Российских властей полностью остановить все международное авиасообщение с полуночи 4 апреля, авиакомпания «Уральские авиалинии» вынуждена отменить рейс Тривандрум - Екатеринбург, организованный специально для вывоза российских туристов, - сообщили в пресс-службе авиакомпании. - Нам очень жаль, что мы не смогли вернуть наших пассажиров домой.

Всем пассажирам, которые вынуждено застряли в Индии, сейчас необходимо связаться с посольством РФ в Индии, чтобы как-то решить эту проблему. Когда уральцы смогут вернуться обратно домой, пока неясно.

ИСТОЧНИК KP.RU