2020-04-04T09:19:54+03:00
Общество

Сбегает не первый раз: в Екатеринбурге ищут школьника в штанах с желтыми полосами

Ивана Пономарева видели последний раз 1 апреля около Белой башни на Уралмаше
Мария Трапезникова
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Екатеринбурге волонтеры и полиция разыскивают 13-летнего Ивана Пономарева. Подросток пропал еще 1 апреля: вечером он сбежал из дома в районе Уралмаша. Последний раз его видели недалеко от Белой башни. Последний раз во «ВКонтакте» подросток заходил вечером 7 февраля.

- Мальчик сбегает из дома уже не первый раз, хотя семья у него очень хорошая, родители его любят. Пока неизвестно, где он может быть, однако его близкие друзья могут знать, но не говорят, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отряде «Прорыв», который занимается поисками.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Приметы: рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы и серые глаза.

В день пропажи был одет в спортивные штаны с желтыми светоотражающими полосками, серые кроссовки с желтыми и белыми полосами, темная куртка с капюшоном.

Если вы вдруг видели где-то Ивана или знаете, где он может находиться, сообщите об этом координатору отряда по несовершеннолетним: 8 (995) 088-85-15 (Максим).

ИСТОЧНИК KP.RU

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