3 Апр 2020 2020-04-03T19:51:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Полевском суд избрал меру пресечения брату юмориста Александра Незлобина. Максима Незлобина обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Брат экс-резидента Comedy Club работал начальником Управления культуры Полевского. Органы предварительного расследования просили в суде отправить Максима Незлобина на домашний арест. Но суд отказал гособвинителям и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

- Обвиняемому запрещено: выходить за пределы жилого помещения с 20.00 до 8.00; общаться со свидетелями и другими участникам по данному уголовному делу; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет, - рассказали в пресс-службе областного суда. - Исключение составляет общение с контролирующими органами по данному уголовному делу, вызова неотложной и скорой помощи, экстренных служб при возникновении ЧС.

О каждом таком звонке обвиняемый обязан информировать контролирующий орган. Соблюдать решение суда Максим Незлобин будет до 24 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU