3 Апр 2020 2020-04-03T18:36:12+03:00

За минувшие сутки в Свердловской области проведено 1 514 исследований проб на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области начнут выпускать тест-системы на коронавирус. Поручение проработать этот вопрос дал сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Максимальный охват жителей обследованиями - важнейшее направление, - отметил на заседании оперштаба по коронавирусу заместитель губернатор а Павел Креков.

За минувшие сутки в Свердловской области проведено 1 514 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 1 475 человек.

Всего специалистами проведено 19 829 исследований. Обследовано 15 337 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU