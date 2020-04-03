В Свердловской области начнут выпускать тест-системы на коронавирус
В Свердловской области начнут выпускать тест-системы на коронавирус. Поручение проработать этот вопрос дал сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
- Максимальный охват жителей обследованиями - важнейшее направление, - отметил на заседании оперштаба по коронавирусу заместитель губернатор а Павел Креков.
За минувшие сутки в Свердловской области проведено 1 514 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 1 475 человек.
Всего специалистами проведено 19 829 исследований. Обследовано 15 337 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»