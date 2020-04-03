2020-04-03T18:36:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области начнут выпускать тест-системы на коронавирус

Поручение проработать этот вопрос дал Евгений Куйвашев
Алина СУРИНА
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За минувшие сутки в Свердловской области проведено 1 514 исследований проб на коронавирусЗа минувшие сутки в Свердловской области проведено 1 514 исследований проб на коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области начнут выпускать тест-системы на коронавирус. Поручение проработать этот вопрос дал сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Максимальный охват жителей обследованиями - важнейшее направление, - отметил на заседании оперштаба по коронавирусу заместитель губернатор а Павел Креков.

За минувшие сутки в Свердловской области проведено 1 514 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 1 475 человек.

Всего специалистами проведено 19 829 исследований. Обследовано 15 337 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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