2020-04-03T18:09:16+03:00
Общество

Екатеринбуржцы показали, как их животные живут на режиме самоизоляции

Фотографиями своих питомцев поделились подписчики группы ВКонтакте «КП-Екатеринбург»
Алина СУРИНА
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Ольга Качилова-Ржанникова поделилась фотографией ГаврюшиОльга Качилова-Ржанникова поделилась фотографией Гаврюши
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В Екатеринбурге режим самоизоляции продлили до 20 апреля. Вместе с нами дома приходится сидеть и четвероногим друзьям. Но они, кажется, только рады тому, что мы наконец-то дома. Подписчики группы «КП-Екатеринбург» поделились тем, как живут их животные на самоизоляции. И оказалось, очень даже неплохо - только посмотрите, какие они забавные!

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Кажется Алекс - котик Людмилы Чернышевой куда-то собрался, но нельзя - самоизоляция наше все

Ева - тоже питомица Людмилы Чернышевой. примеряет наряды

Ева - тоже питомица Людмилы Чернышевой. примеряет наряды

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ИСТОЧНИК KP.RU

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