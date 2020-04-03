Екатеринбуржцы показали, как их животные живут на режиме самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T18:09:16+03:00

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В Екатеринбурге режим самоизоляции продлили до 20 апреля. Вместе с нами дома приходится сидеть и четвероногим друзьям. Но они, кажется, только рады тому, что мы наконец-то дома. Подписчики группы «КП-Екатеринбург» поделились тем, как живут их животные на самоизоляции. И оказалось, очень даже неплохо - только посмотрите, какие они забавные!

Это Оскар. Во время карантина он научился выполнять команды - его хозяйка, Ольга Андреевна, решила заняться дрессировкой

Анастасия Руслановна показала необычную дружбу кролика Эльзы и кошки Маси

У Надежды Мубаракзяновой во время карантина родились кролики

Кажется Алекс - котик Людмилы Чернышевой куда-то собрался, но нельзя - самоизоляция наше все

Ева - тоже питомица Людмилы Чернышевой. примеряет наряды

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ИСТОЧНИК KP.RU