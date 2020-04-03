Свердловская прокуратура заставила отремонтировать разваливающуюся котельную

3 Апр 2020 2020-04-03T14:32:54+03:00

Если в здании не провести капремонт, то жители могут остаться без тепла

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В Реже, что в Свердловской области, прокуратура проверила исполнение требований законодательства в сфере ЖКХ и выяснила, что в городе находится котельная в очень плохом, аварийном состоянии.

- Не принятие мер по капремонту указанного объекта может повлечь ограничение подачи коммунальных ресурсов в жилфонд Режа, - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры. - А также нарушение прав граждан на бесперебойную подачу в жилое помещение коммунальных ресурсов надлежащего качества в объемах, необходимых потребителю.

В итоге, прокуратура подала иск в суд с требованием обязать МУП «Режпром» отремонтировать котельную. И суд требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU