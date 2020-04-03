2020-04-03T12:41:53+03:00
Общество

«Давайте не будем делить друг друга на “своих” и “чужих”»: уральский инженер снял клип о силе духа во время пандемии коронавируса

В нем снялись известные музыканты, блогеры и просто жители Свердловской области
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Уральцы сняли клип, посвященный силе духа во время тяжелой пандемии коронавируса. В поддержку выступили известные музыканты и продюсеры из Екатеринбурга и области - Niletto, Евгений Черных, музыкальный продюсер группы BOGACHI, шоумен Андрей Али. Все они попросили россиян быть добрее, любить и беречь друг друга.

Автором текста и музыки выступил инженер из Екатеринбурга Игорь Луканюк. Идея пришла ему совершенно случайно, буквально неделю назад: песня началась с одного СМС, которое Игорю отправил его друг - режиссер Кирилл Павлов. Ответ стал куплетом, и затем все оформилось в готовую песню.

Уральцы сняли клип о силе духа.Видео: Ural Films

- Мы – великая нация, мы умеем сплотиться и достойно отреагировать на внешние угрозы. Сильные духом, с добрым сердцем и открытой душой. Давайте беречь друг друга, не разделяя на «своих» и «чужих», - рассказал «КП-Екатеринбург» Игорь.

В клипе снялись совершенно незнакомые между собой люди: разных интересов, разных профессий и даже разных конфессий. Каждый из них записал свое видеопослание о том, как сидит дома в самоизоляции.

Как рассказал нам режиссер клипа, Кирилл Павлов, временная невозможность студийной записи и режим самоизоляции стали отличной мотивацией для креатива - каждый из участников клипа записал свою реакцию на песню, после чего клип был собран, как пазл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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