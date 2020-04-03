Коммунальщики очистили от грязи и мусора половину Екатеринбурга

3 Апр 2020 2020-04-03T12:06:15+03:00

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Пока почти все жители Екатеринбурга сидят на самоизоляции, коммунальщики вовсю расчищают городские дороги и тротуары от весенней грязи и мусора. Начиная с 23 марта чистыми стали 55% всех дорог столицы Урала - это более тысячи из 1 819 километров. Тротуары очищены на 66%, с них вывезено за пределы города 1 118 тонн грязи.

- Началась генуборка на территориях, прилегающих к школам и детским садам, больницам и поликлиникам, а также учреждениям культуры и другим объектам социальной сферы, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Мусор убран примерно на половине городских газонов, чуть более 10% уже очищены «под грабли».

Коммунальщики уже вымыли более 40% светофоров и примерно треть дорожных знаков в городе. Параллельно начался ремонт дорог: коммунальщики латают ямы и выбоины, которые образовались после зимы. На это уже израсходовано 477,3 тонны холодного асфальта. А все строительные компании обязали мыть колеса спецмашин, которые выезжают со стройплощадок, чтобы не развозить грязь по городским дорогам.

ИСТОЧНИК KP.RU