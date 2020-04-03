2020-04-03T11:06:16+03:00
Общество

В Свердловской области подтвержден еще один заболевший коронавирусом

Теперь в регионе 39 зафиксированных случаев заражения
Мария Трапезникова
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Еще один подтвержденный на УралеЕще один подтвержденный на УралеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области официально подтвержден еще один заболевший коронавирусом. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь в регионе 39 зарегистрированных случаев.

- Больной находится под наблюдением врачей в стационаре ГКБ№40. Контактировавшие с ним лица выявлены, с ними проведены все необходимые профилактические противоэпидемические мероприятия, - рассказали в оперштабе.

В Свердловской области официально зафиксировано 39 заболевших коронавирусом. При этом 12 человек полностью вылечились, остальные находятся в ГКБ №40 под присмотром врачей.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек. За сутки в стране подтвержден диагноз у 601 человека в 32 регионах и зафиксировано четыре смерти. Но есть и хорошие новости: за сутки выздоровели 46 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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