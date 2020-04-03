2020-04-03T10:19:59+03:00
Общество

Все больше уральских абонентов пользуются доставкой SIM-карт Tele2

Мобильный оператор Tele2 зафиксировал рост спроса на заказы SIM-карт в интернет-магазине
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Фото: предоставлено Tele2Фото: предоставлено Tele2
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В последнее время оператор наблюдает повышенный интерес клиентов на доставку SIM-карт при заказе через интернет-магазин. В Свердловской области в неделю с 23 по 29 марта было заказано в полтора раза больше SIM-карт, чем в неделю с 16 по 22 марта 2020 года. За март 2020 года число доставок в регионе увеличилось на 91% по сравнению февралем 2020 года.

Сергей Денисов, руководитель департамента продаж и сервиса макрорегиона «Урал»:

«Вся система работы Tele2 строится на потребностях клиентов. Сейчас людям необходимы сервисы и услуги, которые помогут оставаться на связи, комфортно работать и жить в условиях самоизоляции. Мы предлагаем клиентам несколько полезных функций. Бесплатная доставка SIM-карт – одна из них».

При заказе SIM-карты абоненты отдают предпочтение тарифным планам с большим объемом интернет-трафика, что также говорит о качественном изменении абонентской базы Tele2 и росте активных пользователей интернета на сети оператора. Tele2 оценила, какая доля продаж приходится на интернет-тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Лидером по покупке этих тарифов стал Урал, где их выбирают 55% пользователей.

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