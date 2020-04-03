В Екатеринбурге поймали псевдоарендатора, который ограбил пенсионера

3 Апр 2020 2020-04-03T10:14:56+03:00

Мужчина пришел под видом того, кто хотел снять комнату в его доме, и стал угрожать ножом

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Полицейские Екатеринбурга задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. Утром 29 марта в дежурную часть поступило сообщение от пенсионера, который сказал, что на него в его же квартире напал неизвестный.

Нападавший пришел, чтобы арендовать комнату в его доме, прошел на кухню, где схватил нож и, угрожая, вытащил у хозяина два сотовых телефона и ноутбук стоимостью в 30 тысяч.

- Полицейским удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. Им оказался 31-летний безработный, ранее судимый за мошенничество местный житель, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - Во время обысков у него нашли один украденный телефон, а второй, по его словам, он успел перепродать.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до 10 лет тюрьмы. Кроме того, полицейские считают, что он причастен еще к нескольким разбойным нападениям. Поэтому если вы пострадали от его рук, сообщите об этом по телефонам: 8 (343) 356-42-01 (дежурная часть ОП № 1) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU