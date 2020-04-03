Ежедневную дезинфекцию проходят почти 1,9 тысяч вагонов поездов дальнего следования

3 Апр 2020 2020-04-03T10:09:17+03:00

Для защиты здоровья пассажиров и сотрудников и холдингом «РЖД» принимается целый комплекс мер

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Для защиты здоровья пассажиров и сотрудников в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации холдингом «РЖД» принимается целый комплекс мер.

Все поезда дальнего следования после каждого рейса проходят в депо обязательную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Не прошедший такую дезинфекцию поезд не может отправиться в рейс. При необходимости может быть проведена и внеплановая дезинфекция.

В целом ежедневно сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» дезинфицируют порядка 1,9 тыс. вагонов поездов дальнего следования. Из них около 1600 вагонов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), 160 вагонов электропоездов «Ласточка» (32 состава) и 120 вагонов поездов «Сапсан» (12 составов). Особое внимание уделяется зонам и предметам интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры: двери, ручки, поручни, столики, поверхности стен.

Также не реже четырех раз в сутки осуществляется тщательная уборка в пути следования пассажирских поездов. Ее проводят с помощью моющих средств на основе хлорактивных и кислородных добавок, которые безопасны для здоровья человека и имеют широкий спектр антимикробного воздействия.

Холдинг «РЖД» ведет постоянный мониторинг состояния здоровья работников. Всем сотрудникам, которые взаимодействуют с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряют температуру. В пассажирских поездах создан неснижаемый запас медицинских масок, перчаток и антисептиков. В вагонах для пассажиров размещены памятки по профилактике заболеваемости в неблагоприятной эпидемиологической ситуации.