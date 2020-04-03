Уральским волонтерам выдали машины, чтобы помогать самоизолированным пенсионерам

3 Апр 2020 2020-04-03T08:46:39+03:00

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Уральским волонтерам в городах и поселках региона, которые помогают самоизолированным пенсионерам старше 65 лет продуктами и лекарствами, выдали машины из гаражей местных администраций.

- Такое решение предложил губернатор Евгений Куйвашев. Главы муниципалитетов выделили автомобили, чтобы добровольцы ездили в магазины и аптеки, выполняя просьбы пожилых, маломобильных и многодетных уральцев, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/770576" frameborder="0"></iframe> Волонтеры ездят на машинах местных администраций.Видео: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области

Волонтеры уже ездят на машинах в Нижнем Тагиле и Сысерти, Пышме, Артемовском, Дегтярске, Ирбите, Красноуральске и других городах и поселках по всей области.

ИСТОЧНИК KP.RU