Уральским волонтерам выдали машины, чтобы помогать самоизолированным пенсионерам
Уральским волонтерам в городах и поселках региона, которые помогают самоизолированным пенсионерам старше 65 лет продуктами и лекарствами, выдали машины из гаражей местных администраций.
- Такое решение предложил губернатор Евгений Куйвашев. Главы муниципалитетов выделили автомобили, чтобы добровольцы ездили в магазины и аптеки, выполняя просьбы пожилых, маломобильных и многодетных уральцев, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Волонтеры ездят на машинах местных администраций.Видео: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области
Волонтеры уже ездят на машинах в Нижнем Тагиле и Сысерти, Пышме, Артемовском, Дегтярске, Ирбите, Красноуральске и других городах и поселках по всей области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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