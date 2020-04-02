2 Апр 2020 2020-04-02T18:15:41+03:00

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Александр Высокинский проверил, как дезинфицируют такси в Екатеринбурге. Мэр вместе с представителями Роспотребнадзора проинспектировал место стоянки и мойки автомобилей на Ботанике. Сотрудники, отвечающие за санитарную обработку такси, работают в респираторах, защитных костюмах и перчатках. Дезинфицирующими средствами каждую машину обрабатывают около пяти минут. Особое внимание уделяют обеззараживанию поверхности сидений, ручек дверей, руля и стёкол.

Чтобы убедиться в действенности дезинфицирующего средства, которым обрабатывают салоны автомобилей представители Роспотребнадзора взяли пробы, результаты которых будут известны через трое суток.

- Показывая, как обрабатываются такси города, мы ни в коем случае не стимулируем жителей уральской столицы к передвижению на этом виде транспорта. Наоборот - мы всячески призываем наших сограждан по возможности остаться дома. Такси - это всё-таки экстренный способ передвижения в сложившейся ситуации, - сказал Александр Высокинский.

Глава Екатеринбурга призвал владельцев таксомоторного парка усилить меры по дезинфекции транспортных средств, а жителей столицы Урала - к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU