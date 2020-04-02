2020-04-02T16:01:39+03:00
Общество

Парад Победы 9 мая 2020 года на Красной площади состоится

Решений об изменении времени и формата парада Победы к 75-летию со дня окончания Великой Отечественной войны нет
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Парад Победы не перенесутПарад Победы не перенесутФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В марте в интернете активно обсуждались слухи об отмене, переносе или изменении формата проведения Парада Победы в 2020 году на Красной площади в Москве в честь 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны.

«Комсомольская правда» обратилась в Министерство обороны РФ для получения точной информации о том, как и где именно пройдет главный парад страны в честь 9 мая.

В военном ведомстве сообщили, что решение о переносе праздновании Дня Победы в 2020 году нет. Также останется прежним и формат торжеств – Парад Победы пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.

- Все идет по плану, - в частности рассказал «КП» официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Высокинский проверил, как дезинфицируют такси в Екатеринбурге
Работа такси в Екатеринбурге и Свердловской области в период самоизоляции: что изменилось
В Екатеринбурге за 15 миллиардов разработают концепцию набережной Исети
«Уральские авиалинии» вывезут российских туристов, застрявших в Индии из-за ограничений, связанных с коронавирусом
Парад Победы 9 мая 2020 года на Красной площади состоится
Tele2 организует онлайн-концерты Курары и Флоры Бичахчян
Нерабочая неделя в Екатеринбурге в апреле: полезные телефоны и ссылки
Свердловские водители в период карантина стали чаще садиться за руль пьяными
Свердловчанам закрыли границу с Челябинской областью
Свердловские поисковики будут помогать пожилым людям с лекарствами и продуктами
Полиция Екатеринбурга начала рейды против подростков, нарушающих самоизоляцию
В больнице, где скончался отец зараженного коронавирусом, выделили четыре этажа для пациентов с ОРВИ
На вокзалах Свердловской магистрали нанесена разметка о рекомендуемой социальной дистанции