Парад Победы 9 мая 2020 года на Красной площади состоится

2 Апр 2020 2020-04-02T16:01:39+03:00

Решений об изменении времени и формата парада Победы к 75-летию со дня окончания Великой Отечественной войны нет

Изменить размер текста: A A

В марте в интернете активно обсуждались слухи об отмене, переносе или изменении формата проведения Парада Победы в 2020 году на Красной площади в Москве в честь 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны.

«Комсомольская правда» обратилась в Министерство обороны РФ для получения точной информации о том, как и где именно пройдет главный парад страны в честь 9 мая.

В военном ведомстве сообщили, что решение о переносе праздновании Дня Победы в 2020 году нет. Также останется прежним и формат торжеств – Парад Победы пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.

- Все идет по плану, - в частности рассказал «КП» официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

ИСТОЧНИК KP.RU