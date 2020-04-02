Tele2 организует онлайн-концерты Курары и Флоры Бичахчян

2 Апр 2020 2020-04-02T15:53:02+03:00

Мобильный оператор Tele2 заботится о том, чтобы период самоизоляции горожан, который так важно соблюдать, проходил как можно легче и интереснее

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Мобильный оператор Tele2 совместно с интернет-изданием URA.RU проведет трансляцию выступлений известных уральских исполнителей. Музыканты выступят в прямом эфире на платформе издания вечером 3 и 4 апреля.

Мобильный оператор Tele2 заботится о том, чтобы период самоизоляции горожан, который так важно соблюдать, проходил как можно легче и интереснее.

Tele2 и URA.RU проведут онлайн-концерты любимых уральских исполнителей в прямом эфире: в пятницу, 3 апреля в 18:00 на сайте интернет-издания и в аккаунтах URA.RU во «Вконтакте», на Facebook или в Instagram начнется трансляция выступления эксцентричной джазовой дивы Флоры Бичахчян. А 4 апреля там же и в то же время зрители смогут послушать и посмотреть концерт культовой уральской рок-группы «Курара». Трансляции доступны всем жителям независимо от того, услугами какого оператора они пользуются.

Фото: предоставлено Tele2

Дина Зотова, коммерческий директор макрорегиона «Урал» Tele2:

«Сейчас оставаться дома и выполнять основные рекомендации эпидемиологов крайне важно. Но изменить привычный ход жизни нелегко. Мы стремимся поддержать наших клиентов, поблагодарить их за ответственность и помочь сохранить привычный быт и стиль жизни, найти в сложившейся ситуации больше плюсов. Например, с начала апреля виртуальный помощник Миа в личном кабинете подбирает не только услуги и выгодные тарифы из линейки "Мой Tele2", но и уникальные предложения, соответствующие потребностям каждого абонента, стилю жизни и его интересам. Клиент сам примет решение о каждом из них. Можно смотреть кино, слушать музыку, учиться или обедать в любимом ресторане, не выходя из дома, при этом не ограничивая себя в общении. Также все абоненты получают по 1 гигабайту за каждый день, проведенный в самоизоляции. А для души и хорошего настроения мы предлагаем людям посмотреть и послушать онлайн-концерты уральских исполнителей».

Акция «#домаподругимправилам», в рамках которой абонентам начинаются гигабайты, действует в течение недели, объявленной нерабочей, – с 28 марта по 5 апреля. Гигабайты суммируются и действуют в течение месяца с первого дня, когда человек начинает соблюдать правила самоизоляции. Акция распространяется на все актуальные тарифы: архивные и открытые для подключения тарифы линейки «Мой Tele2», «Премиум» и «Везде онлайн». Гигабайты начисляются пользователю, даже если он вышел из дома в ближайшую аптеку или за продуктами. Алгоритмы big data позволяют ежедневно обновлять список участников проекта по геолокации и автоматически начислять «заработанный» интернет-трафик.