Свердловчанам закрыли границу с Челябинской областью
На границе Челябинской и Свердловской областей усилили контроль. Сотрудники ГИБДД Южного Урала проверяют все машины, смотрят прописку у водителей.
Фото: ГУ МВД по Челябинской области
- Инспекторами ДПС организовано реверсивное движение путем сужения проезжей части до одной полосы. Все водители и пассажиры возвращаются по месту жительства (пребывания). Исключение делается только для транспортных средств, движущихся через Челябинскую область транзитом и грузовых автомобилей, осуществляющих подвоз продуктов питания и товаров первой необходимости, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Стоит добавить, что в Тюменской области также ввели режим самоизоляции. На данный момент в Свердловской области зарегистрировано 38 случаев коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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