Свердловчанам закрыли границу с Челябинской областью

2 Апр 2020 2020-04-02T15:13:22+03:00

Изменить размер текста: A A

На границе Челябинской и Свердловской областей усилили контроль. Сотрудники ГИБДД Южного Урала проверяют все машины, смотрят прописку у водителей.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

- Инспекторами ДПС организовано реверсивное движение путем сужения проезжей части до одной полосы. Все водители и пассажиры возвращаются по месту жительства (пребывания). Исключение делается только для транспортных средств, движущихся через Челябинскую область транзитом и грузовых автомобилей, осуществляющих подвоз продуктов питания и товаров первой необходимости, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Стоит добавить, что в Тюменской области также ввели режим самоизоляции. На данный момент в Свердловской области зарегистрировано 38 случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU