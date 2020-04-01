2020-04-01T20:28:39+03:00
Общество

В Екатеринбурге в реке нашли утопленных щенков

Люди, нашедшие собак, надеяться найти того, кто лишил их жизни
Алина СУРИНА
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Фото: Инцидент ЕкатеринбургФото: Инцидент Екатеринбург
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В Екатеринбурге в реке Патрушиха на Елизавете нашли утопленных щенков. Об этом рассказал подписчик группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург». Алексей надеется найти очевидцев жесткого поступка и самого человека, решившего судьбу четвероногих малышей.

- Люди добрые. Отзовитесь и помогите найти тех, кто совершил такое. Дети видят это, да и взрослым неприятно. Это же нелюди, лишенные человечности и уважения к нам. Люди забыли, что мы в ответе за тех, кого приручили. Дай бог таких наказать, чтоб другие так делали, - пишет Алексей в группе «Инцидент Екатеринбург».

В полицию заявлений об утопленных щенках не поступало. Как рассказали зоозащитники, чтобы его подать нужны какие-то свидетельства этого негуманного поступка, а очевидцев пока не нашли.

Вполне возможно, что щенки могли упасть в воду самостоятельно, бегая по тонкому льду. А людей, которые смогли бы прийти на помощь рядом не оказалось. Если судьбу щенков все-таки решил человек, то ему грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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