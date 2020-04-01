Свердловские власти попросили помочь пожилым родственникам оплатить квитанции онлайн
Свердловские власти попросили помочь пожилым родственникам оплатить квитанции онлайн. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что оплатить коммунальные услуги нужно, даже не смотря на всеобщую самоизоляцию
- В самом сложном положении в сложившейся ситуации оказались люди старшего поколения, и я считаю, что долг каждого из нас – максимально помочь им – своим родителям, родственникам, пожилым соседям – и взять все организационные вопросы на себя, – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
По его словам оплатить квитанции необходимо, прежде всего, для того, чтобы работники отрасли, которые сегодня трудятся в круглосуточном режиме, должны своевременно получить свою зарплату. Чтобы не покидать дом, лучше всего сделать через существующие онлайн-каналы.
Рассказываем как можно оплатить коммунальные услуги не выходя из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU