1 Апр 2020 2020-04-01T18:09:58+03:00

Оплатить все квитанции за коммунальные услуги можно в режиме онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Свердловские власти попросили помочь пожилым родственникам оплатить квитанции онлайн. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что оплатить коммунальные услуги нужно, даже не смотря на всеобщую самоизоляцию

- В самом сложном положении в сложившейся ситуации оказались люди старшего поколения, и я считаю, что долг каждого из нас – максимально помочь им – своим родителям, родственникам, пожилым соседям – и взять все организационные вопросы на себя, – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам оплатить квитанции необходимо, прежде всего, для того, чтобы работники отрасли, которые сегодня трудятся в круглосуточном режиме, должны своевременно получить свою зарплату. Чтобы не покидать дом, лучше всего сделать через существующие онлайн-каналы.

Рассказываем как можно оплатить коммунальные услуги не выходя из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU