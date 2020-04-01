ДЦП не приговор: в Екатеринбурге девочка-блогер добилась права ходить в обычную школу

1 Апр 2020 2020-04-01T16:40:14+03:00

Чиновники из департамента образования пошли навстречу семье Ксюши Алексеевой после того, как к делу подключился Следственный комитет

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В Екатеринбурге 8-летняя девочка с ДЦП добилась права ходить в обычную школу. Речь идет о юной блогерше Ксюше Алексеевой. Несмотря на болезнь, девочка ведет активный образ жизни и доказывает окружающим – ДЦП это не приговор.

Но в записи в обычную школу маме Ксюши постоянно отказывали. Последним шагом стало обращение в Следственный комитет. Силовики решили не затягивать и сразу же начали наводить справки в департаменте образования города.

- Управление СК по Свердловской области, выражая озабоченность за дальнейшую судьбу маленькой Ксюши, обратилось к начальнику департамента образования администрации с официальным письмом, в котором содержалась просьба рассмотреть возможность перевода девочки из специализированной школы-интерната в среднюю общеобразовательную школу, - отметили в пресс-службе ведомства.

ksuy_azarii Меня попросили в школе снять видео про моё домашнее животное. Сморите ребята и делитесь у кого какие домашние животные. #дцп #дцплечится #дцпдети #детиангелы #жизньсдцп #домашниеживотные #яблогер #cerebralpalsykids #КсюшаАлексеева #ksuyazarii

Сегодня из мэрии пришел долгожданный ответ – Ксюшу зачислят в школу со следующего учебного года.

- Это становится всё более типичной ситуацией. Раньше у нас достаточно мало было детей с различными заболеваниями, которые учились в общеобразовательных школах. Сейчас с каждым годом таких ребят становится всё больше. Заболевания самые разные. Есть дети и с ментальными нарушениями (с аутизмом, например), у нас по ним отдельно программы ведутся. Есть дети с различными нарушениями зрения, слуха, двигательного аппарата. Практически в каждой школе у нас есть ребёнок, который обучается по адаптированной образовательной программе. Это стало возможным благодаря введению несколько лет назад инклюзивного стандарта общего образования, - заявила глава департамента образования Екатерина Сибирцева.

ИСТОЧНИК KP.RU