На трассе по пути из Екатеринбурга в сторону Кургана на несколько часов ограничат движение

31 Март 2020 2020-03-31T17:01:10+03:00

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На 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган завтра на несколько часов ограничат движение. Рядом с поселком Марамзино будут ремонтировать ж/д переезд. с девяти утра до двух дня автомобилисты смогут ехать только по одной стороне трассы. Их движение будут контролировать регулировщики.

- Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута, - рассказали в «Уралправтодоре».

Также там напомнили, что трассы Уралправтодора в Свердловской, Тюменской областях и в ХМАО работают в штатном режиме. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах уральского федерального округа можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.

ИСТОЧНИК KP.RU