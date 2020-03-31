2020-03-31T17:01:10+03:00
Общество

На трассе по пути из Екатеринбурга в сторону Кургана на несколько часов ограничат движение

Рядом с поселком Марамзино будут ремонтировать ж/д переезд
Алина СУРИНА
Поделиться:
Движение автомобилей будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиковДвижение автомобилей будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиковФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган завтра на несколько часов ограничат движение. Рядом с поселком Марамзино будут ремонтировать ж/д переезд. с девяти утра до двух дня автомобилисты смогут ехать только по одной стороне трассы. Их движение будут контролировать регулировщики.

- Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута, - рассказали в «Уралправтодоре».

Также там напомнили, что трассы Уралправтодора в Свердловской, Тюменской областях и в ХМАО работают в штатном режиме. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах уральского федерального округа можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе по пути из Екатеринбурга в сторону Кургана на несколько часов ограничат движение
Режим работы метро в Екатеринбурге в период самоизоляции: как будет работать
Весенний призыв 2020 в Екатеринбурге: новобранцев отправят в войска не раньше 20 мая
«Будешь жить здесь!»: на Урале дорожный рабочий похитил жену-санитарку
Екатеринбуржцы выступили против застройки в границах Шарташского лесопарка
«Тусовки нужно отменить»: вице-губернатор – о пандемии коронавируса в Свердловской области
Как вызвать врача на дом в Екатеринбурге с 31 марта по 5 апреля 2020 года: список адресов и телефонов
Социальная дистанция в Екатеринбурге: какие существуют нормы и для чего необходима
На Урале опечатали ломбард, который работал во время нерабочей недели
В Екатеринбурге собирают деньги на многоразовые маски для врачей и санитаров
Можно ли ездить на работу в Екатеринбурге в период самоизоляции
Свердловские хирурги впервые удалили редкую патологию сосудов спинного мозга
Полиция Екатеринбурга присоединилась к всероссийской акции «Оставайтесь дома»
Уральца обвиняют в смертельном ДТП, в котором погиб его товарищ
Российские ученые создали высокоточный тест для диагностики коронавируса
Во временный госпиталь в «ЭКСПО» завезут аппараты ИВЛ
Николай Крючков рассказал, когда и как будут применять препараты от коронавируса в России
Запись в детские лагеря: екатеринбуржцев попросили подавать документы онлайн
Екатеринбуржцам показали, где заканчиваются 100 разрешенных на самоизоляции метров
Коронавирус в Израиле, последние новости на 31 марта 2020: «Три недели взаперти»
На Урале поймали пьяного водителя, который хотел спрятаться от силовиков в больнице
Госдума готовит меры помощи людям: свердловский депутат рассказал, что там происходит
За сутки медики проверили на коронавирус 970 человек
ВТБ сохраняет бесплатные переводы в СБП для своих клиентов
В Екатеринбурге закрыли автосалон, который работал в нерабочую неделю
Как сделать защитную маску за 2 секунды без ниток и иголок: рассказывает «Галамарт»
Свердловское кафе закрыли из-за нарушения режима карантина
Уже лучше, но нужно лечиться: жена Игоря Николаева рассказала о самочувствии певца