2020-03-31T16:32:00+03:00
Происшествия

«Будешь жить здесь!»: на Урале дорожный рабочий похитил жену-санитарку

Но вернуть силой любимую у него не получилось, уже через полчаса женщину спасли полицейские
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
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В Свердловской области вынесли приговор 43-летнему жителю поселка Пышма Эдураду Рычкову, который пытался похитить свою жену-санитарку. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в СУ СКР по Свердловской области, все произошло вечером 1 сентября 2019 года. Накануне жена заявила Рычкову, что уходит от него к другому мужчине.

- Под предлогом отдачи бывшей супруге её куртки подсудимый дождался, когда женщина подойдет к его машине, а затем с применением насилия грубо поместил супругу в машину и, заблокировав двери, увёз потерпевшую к дому по улице Береговой в посёлке Пышма. После этого подсудимый приказал женщине зайти в дом, запер ее и вновь уехал на работу для того, чтобы забрать ее сумку, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Но к этому времени коллеги женщины уже сообщили в полицию о произошедшем. Спасательная операция продлилась всего 30 минут.

- Далеко свою даму сердца он увозить и не собирался. Он доставил её домой и сказал ей командным голосом: «Будешь жить здесь!», - рассказывает пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых. - Гражданин не хотел, чтобы она уходила к другому кавалеру. В порыве ревности муж, к сожалению, потерял контроль над своим поведением и преступил черту закона. Мы живём, безусловно, в демократической стране, и «домостроевские» порядки у нас не действуют. В итоге любвеобильный уралец получил первую в своей жизни, пусть и в некотором роде «романтическую», но всё же судимость. А дама его сердца всё-таки ушла от него».

Суд признал Эдурда Бычкова виновным и назначил ему 1 год лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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