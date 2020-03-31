На Урале опечатали ломбард, который работал во время нерабочей недели
В Первоуральске, что в Свердловской области, опечатали ломбард, который работал во время нерабочей недели, которую ввел губернатор Евгений Куйвашев.
- Судебный пристав приостановил деятельность ломбарда. Входные двери помещения были опломбированы и опечатаны. Должнику вручено предупреждение об ответственности при возобновлении деятельности, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Это не первая организация, которую приставам пришлось закрыть. Указ губернатора нарушил и автосервис из Екатеринбурга - его закрыли на девять суток.
ИСТОЧНИК KP.RU