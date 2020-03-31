2020-03-31T11:19:02+03:00
Общество

В Екатеринбурге закрыли автосалон, который работал в нерабочую неделю

Двери опечатали на девять суток
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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Приставы Екатеринбурге закрыли автосалон, который решил работать в режиме нерабочей недели. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. С 28 марта по 5 апреля регион, вместе со всей страной, находится на «выходном». Работать разрешено только больницам, магазинам со всем необходимым для нормальной жизнедеятельности, а также транспорту и силовым структурам. А все другие организации, которые нарушают запрет, просто закрывают.

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Как и произошло с автосалоном «Автобан-Юг» - двери в нем опечатали на девять суток. А руководство предупредили об ответственности в случае продолжения нелегальной работы.

Кстати, чуть раньше мэрия Екатеринбурга публиковала контакты «горячей линии», на которой принимаются жалобы от тех горожан, которых заставляют работать в режиме нерабочей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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