В Екатеринбурге закрыли автосалон, который работал в нерабочую неделю
Приставы Екатеринбурге закрыли автосалон, который решил работать в режиме нерабочей недели. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. С 28 марта по 5 апреля регион, вместе со всей страной, находится на «выходном». Работать разрешено только больницам, магазинам со всем необходимым для нормальной жизнедеятельности, а также транспорту и силовым структурам. А все другие организации, которые нарушают запрет, просто закрывают.
Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
Как и произошло с автосалоном «Автобан-Юг» - двери в нем опечатали на девять суток. А руководство предупредили об ответственности в случае продолжения нелегальной работы.
Кстати, чуть раньше мэрия Екатеринбурга публиковала контакты «горячей линии», на которой принимаются жалобы от тех горожан, которых заставляют работать в режиме нерабочей недели.
ИСТОЧНИК KP.RU