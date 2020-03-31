Свердловские хирурги впервые удалили редкую патологию сосудов спинного мозга

31 Март 2020 2020-03-31T13:25:30+03:00

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В Свердловской областной клинической больнице №1 провели уникальную операцию - хирурги впервые выполнили малоинвазивную (минимально травматичную) операцию по устранению редкой врожденной патологии сосудов спинного мозга. Ее обнаружили у 18-летнего жителя Краснотурьинска.

В нормальном состоянии в малом круге кровообращения венозная кровь выбрасывается из правого желудочка сердца в две легочные артерии. Эти крупные сосуды разветвляются на долевые, сегментарные и субсегментарные артерии. А последние делятся на артериолы (самые мелкие артерии), которые, в свою очередь, распадаются на сеть капилляров, пронизывающих ткани легких.

- Затем обогащенная кислородом артериальная кровь поступает в венулы (самые мелкие вены). Они сливаются в легочные вены, самые крупные из которых впадают в левое предсердие, - объяснили в региональном департаменте информполитики. - А патология, которую обнаружили у парня из Краснотурьинска, заключалась в прямом сбросе крови из расширенной межреберной артерии в варикозную расширенную вену сосудистого сплетения спинного мозга.

Из-за этого всего возникала перегрузка камер сердца. Диагноз юноше поставили только два года назад, в 2018 году, поэтому долго затягивать было нельзя. И операцию провели успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU