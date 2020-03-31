2020-03-31T12:56:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские ученые создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

Разработка успешно прошла клинические испытания
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Разработка российских ученых очень актуальна в сложный периодРазработка российских ученых очень актуальна в сложный периодФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В России появился новый высокоточный тест для диагностики коронавируса COVID-19.

Авторство разработки принадлежит специалистам Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Это одно из ведущих научных учреждений страны, обладающее большим опытом по созданию диагностических наборов для выявления разных инфекций, а также имеющее собственные производственные мощности для их производства в огромных количествах. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Новый тест не дает ложноположительной реакции, 25 марта зарегистрирован для использования на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге собирают деньги на многоразовые маски для врачей и санитаров
Можно ли ездить на работу в Екатеринбурге в период самоизоляции
Свердловские хирурги впервые удалили редкую патологию сосудов спинного мозга
Полиция Екатеринбурга присоединилась к всероссийской акции «Оставайтесь дома»
Уральца обвиняют в смертельном ДТП, в котором погиб его товарищ
Российские ученые создали высокоточный тест для диагностики коронавируса
Во временный госпиталь в «ЭКСПО» завезут аппараты ИВЛ
Николай Крючков рассказал, когда и как будут применять препараты от коронавируса в России
Запись в детские лагеря: екатеринбуржцев попросили подавать документы онлайн
Екатеринбуржцам показали, где заканчиваются 100 разрешенных на самоизоляции метров
Коронавирус в Израиле, последние новости на 31 марта 2020: «Три недели взаперти»
На Урале поймали пьяного водителя, который хотел спрятаться от силовиков в больнице
Госдума готовит меры помощи людям: свердловский депутат рассказал, что там происходит
За сутки медики проверили на коронавирус 970 человек
ВТБ сохраняет бесплатные переводы в СБП для своих клиентов
В Екатеринбурге закрыли автосалон, который работал в нерабочую неделю
Как сделать защитную маску за 2 секунды без ниток и иголок: рассказывает «Галамарт»
Свердловское кафе закрыли из-за нарушения режима карантина
Уже лучше, но нужно лечиться: жена Игоря Николаева рассказала о самочувствии певца