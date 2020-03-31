Российские ученые создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T12:56:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В России появился новый высокоточный тест для диагностики коронавируса COVID-19.

Авторство разработки принадлежит специалистам Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Это одно из ведущих научных учреждений страны, обладающее большим опытом по созданию диагностических наборов для выявления разных инфекций, а также имеющее собственные производственные мощности для их производства в огромных количествах. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Новый тест не дает ложноположительной реакции, 25 марта зарегистрирован для использования на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU