На Урале поймали пьяного водителя, который хотел спрятаться от силовиков в больнице
Минувшим вечером в Артемовском районе Свердловской области, рядом с поселком Буланаш, росгвардейцы поймали пьяного водителя. Его заметили во время патрулирования трассы.
- Увидев экипаж, водитель свернул на парковку возле ближайшего дома и выбежал из салона машины. Пытаясь скрыться от преследования, он забежал в здание поликлиники, но был задержан в фойе, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Задержанным оказался местный житель, который действительно был пьян. Ранее он уже привлекался к ответственности за управление в нетрезвом виде и был лишен прав до марта 2021 года. Кроме этого, инспекторы ДПС выяснили, что у него нет и полиса ОСАГО.
Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. За повторное вождение в нетрезвом виде водителю грозит уголовная ответственность, предусматривающая наказание в виде штрафа от 200 тысяч или лишение свободы до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU