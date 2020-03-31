На Урале поймали пьяного водителя, который хотел спрятаться от силовиков в больнице

31 Март 2020 2020-03-31T11:50:57+03:00

Он уже был лишен прав за нетрезвое вождение до марта 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он уже был лишен прав за нетрезвое вождение до марта 2021 года

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Минувшим вечером в Артемовском районе Свердловской области, рядом с поселком Буланаш, росгвардейцы поймали пьяного водителя. Его заметили во время патрулирования трассы.

- Увидев экипаж, водитель свернул на парковку возле ближайшего дома и выбежал из салона машины. Пытаясь скрыться от преследования, он забежал в здание поликлиники, но был задержан в фойе, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Задержанным оказался местный житель, который действительно был пьян. Ранее он уже привлекался к ответственности за управление в нетрезвом виде и был лишен прав до марта 2021 года. Кроме этого, инспекторы ДПС выяснили, что у него нет и полиса ОСАГО.

Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. За повторное вождение в нетрезвом виде водителю грозит уголовная ответственность, предусматривающая наказание в виде штрафа от 200 тысяч или лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU