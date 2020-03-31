2020-03-31T11:20:11+03:00
Общество

Как сделать защитную маску за 2 секунды без ниток и иголок: рассказывает «Галамарт»

Получившаяся маска будет стоить всего 2 рубля
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Фото: предоставлено ГаламартФото: предоставлено Галамарт
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Что сейчас первым исчезает с прилавков? Конечно же, защитные маски. Не беда – их можно сделать самим, так что многие вспоминают уроки труда и достают из закромов швейную машинку.

Но и это вовсе необязательно: защитную маску, как оказалось, можно сделать без ниток и иголок всего за несколько секунд, а материал для нее точно найдется у вас на кухне. А как именно – расскажет народный магазин «Галамарт» (спойлер: получившаяся маска будет стоить всего 2 рубля).

Берите видео на вооружение, не забывайте менять маски каждые 2 часа и будьте здоровы.

1 маска = 2 рубля! Видео инструкция от Галамарт!.Рассказываем как из подручных средств самим изготовить маски! #галамарт #маски #лучшедома

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