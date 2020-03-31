Уже лучше, но нужно лечиться: жена Игоря Николаева рассказала о самочувствии певца

31 Март 2020 2020-03-31T11:01:48+03:00

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Певица Юлия Проскурякова поведала изданию «Комсомольская правда» о самочувствии своего супруга – 60-летнего знаменитого исполнителя и композитора Игоря Николаева, который несколько дней назад попал в больницу.

Николаев попал на лечение в Коммунарку с предварительным диагнозом «долевая пневмония». Речь идет о воспалении легочной ткани, которое поражает одну из долей органа.

В середине марта 2020 года Игорь Николаев присутствовал на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого, на котором также был и Лев Лещенко, заболевший коронавирусом. Поэтому у Николаева подозревали пневмонию.

Сразу после того, как Николаев почувствовал недомогание, он сдал тест на коронавирус, однако результаты оказались отрицательными. Однако лечение от пневмонии продолжается.

Юлия Проскурякова очень переживает за мужа. По ее словам, ему сейчас значительно лучше.

- Игорь идет на поправку! Но пневмонию все равно нужно лечить, поэтому пока он остается в госпитале Коммунарки. Все остальное Игорь после выздоровления расскажет сам, если посчитает нужным, - рассказала «КП» супруга композитора.

Пока Юлия Проскурякова не может навещать мужа, потому что в больнице в Коммунарке это запрещено. Однако ей известно, что условия нахождения в госпитале очень хорошее.

ИСТОЧНИК KP.RU