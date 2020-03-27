СвЖД поддержит международную экологическую акцию «Час Земли»

27 Март 2020 2020-03-27T11:59:22+03:00

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СвЖД поддержит ежегодную международную экологическую акцию «Час Земли»: 28 марта на один час вокзалы отключат архитектурно-художественную подсветку и дополнительное освещение.

Акция традиционно проходит по всей России. В границах Свердловской магистрали в мероприятии будут задействованы объекты Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов (РДЖВ), а также малые вокзалы и пассажирские здания пригородного сообщения. Основное освещение, обеспечивающее бесперебойную работу объектов, будет функционировать.

На вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов, Камышлов, Тобольск, Пыть-Ях, Когалым, Ноябрьск-1 и Ноябрьск-2 28 марта с 20:30 до 21:30 (время местное) потребление электроэнергии будет минимизировано также за счет временного прекращения работы некоторого технологического оборудования. (Там, где это возможно без ущерба для процессов, связанных с обслуживанием пассажиров и обеспечением безопасности). В этот период будут отключены тепловые завесы на входах в здания, часть осветительных приборов и оргтехники.

Кроме того, в «Час земли» будет отключена архитектурно-художественная подсветка и дополнительное освещение некоторых административных зданий холдинга, а также прилегающих к ним территорий (здания ДЦУП – Диспетчерского центра управления перевозками, управления СвЖД, территория сквера им. Константина Бабыкина в Екатеринбурге, Дворцов культуры железнодорожников в Екатеринбурге, Тюмени и Перми, детских железных дорог и др.).

Железнодорожный транспорт – один из самых экологически чистых видов транспорта, при этом ОАО «РЖД» постоянно расширяет использование энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Холдинг прилагает постоянные усилия для повышения эффективности своей природоохранной деятельности, уделяет большое внимание снижению техногенного воздействия на окружающую среду, обеспечению экологической безопасности и поддерживает профильные проекты и акции.

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Всемирный фонд дикой природы (WWF) ежегодно в последнюю субботу марта проводит акцию «Час Земли». Цель акции – привлечь внимание к бережному использованию энергетических ресурсов. Участниками акции выступают частные лица, организации, муниципальные образования, коммерческие учреждения. Они выключают свет и другие электроприборы на один час, чтобы привлечь внимание человечества к проблемам окружающей среды, изменения климата и рационального природопользования.