2020-03-27T11:46:59+03:00
Общество

Уралсиб рассказал об особенностях обслуживания кредитной задолженности

Банк постоянно работает над улучшением дистанционных каналов обслуживания
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Фото: предоставлено банком УралсибФото: предоставлено банком Уралсиб
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Банк постоянно работает над улучшением дистанционных каналов обслуживания. Мы надеемся, что их использование избавит наших клиентов от необходимости посещения офисов банка для осуществления текущих платежей по кредитам, позволив проводить их через дистанционные каналы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - Интернет банк и Мобильный банк, а также банкоматы с функцией приема наличных средств.

В случае, если сложившаяся ситуация значительно ухудшила финансовое положение клиента, и этому имеется документальное подтверждение, Банк готов в индивидуальном порядке рассмотреть различные способы реструктуризации кредитной задолженности, включая возможность временного снижения ежемесячных платежей или предоставления ипотечных каникул, осуществляемые в рамках установленной законодательством процедуры.

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