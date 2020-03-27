Уральцу, устроившему налет на банкомат, грозит до 10 лет тюрьмы

27 Март 2020 2020-03-27T11:36:08+03:00

Он работал с тремя соучастниками, которых объявили в розыск Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он работал с тремя соучастниками, которых объявили в розыск

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В Березовском, что под Екатеринбургом, под суд отправили 25-летнего жителя Тюмени, который является гражданином Республики Молдова. Его обвиняют в краже денег из банкомата. Инцидент произошел в ноябре прошлого года вблизи поселка Кедровка.

- Обвиняемый и трое неустановленных лиц подготовились к ограблению и закупились в одном из строительных супермаркетов защитной одеждой, скрывающей лица, сапогами, текстильными перчатками, а также нашли лом-гвоздодер и баллон с газом, с редуктором, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Накануне преступления они разведали территорию и спрятали все купленное за гаражами рядом с банкоматом. На следующую ночь они пробрались в супермаркет, где стоял банкомат, выломав дверь, и с помощью газового баллона взорвали дверь. В нем было 896 тысяч рублей.

Двое соучастников «стояли на стреме», а двое непосредственно грабили банкомат. После взрыва один из наблюдавших окрикнул других, предупредив об автомобиле, который движется к магазину. Опасаясь быть пойманными, все трое сбежали, не забрав деньги.

- В отношении троих неустановленных сообщников уголовное дело выделено в отдельное производство, производятся мероприятия, направленные на их выявление и поимку, - добавили в прокуратуре. – Уголовное дело направлено в Березовский горсуд. Максимальный срок, который теперь грозит грабителю – 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU