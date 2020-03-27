2020-03-27T11:03:35+03:00
Общество

Сотрудники Северского трубного завода приняли участие в ежегодной донорской акции Благотворительного фонда «Синара»

В то время, пока большинство россиян обеспокоены распространением вируса COVID-19, сотрудники Северского трубного завода думают о возможности спасти чью-то жизнь
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Участники донорской акцииУчастники донорской акции
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В то время, пока большинство россиян обеспокоены распространением вируса COVID-19, сотрудники Северского трубного завода думают о возможности спасти чью-то жизнь и участвуют в ежегодной донорской акции Благотворительного фонда «Синара».

На сдачу крови в Областную детскую клиническую больницу приехали доноры со стажем, а также те, кто впервые решил сдать кровь, жизненно необходимую детям. Например, электромеханик Северского трубного завода Илья Мокеров участвует в донациях уже более десяти лет, сдав более 20 литров крови. В 2017 году Илья получил звание Почетного донора России!

Илья Мокеров

Илья Мокеров

– Очень хотелось сделать что-то доброе, – рассказал Илья. – Сперва думал, что быть донором – это сложно, первый раз долго не решался, а теперь ежегодно сдаю кровь по 4-5 раз.

«Вернем улыбку детям!» – традиционная акция по оказанию донорской помощи маленьким пациентам, проходящим лечение в Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы. В ней принимают участие сотрудники ТМК и Группы Синара.

По словам президента Благотворительного фонда «Синара» Натальи Левицкой, донорство является одним из ключевых направлений проекта «Корпоративное гражданство». Он реализуется по принципу добровольного участия сотрудников, но, безусловно, предприятия-попечители фонда поддерживают эту инициативу и содействуют ее организации.

– Наши сотрудники, которые поддерживают донорскую акцию, это люди с большим сердцем, благодаря им нам удается внести свой вклад в создание банка крови, который необходим для успешного лечения детей с онкогемотологическими заболеваниями. Поскольку для одного ребенка требуются не менее пяти доноров, имеющих одну группу крови, то наша задача постоянно привлекать новых участников акции и расширять группу постоянных доноров.

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