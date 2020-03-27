На Урале закрыли восточное кафе из-за антисанитарии
В Белоярском районе Свердловской области закрыли восточное кафе «Искодар» ровно на три месяца из-за антисанитарии. Такое решение принял суд после иска Роспотребнадзора.
- В работе кафе был выявлен ряд нарушений: хранение готовых блюд и сырья, отсутствие дезинфицирующих средств, также выявлены нарушения в разделочном инвентаре и канализационных стоках, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
После возбуждения исполнительного производства пристав пришел в кафе и опечатал все двери в помещении, а владельца предупредил, какие последствия его ждут в случае неисполнения решения суда.
ИСТОЧНИК KP.RU