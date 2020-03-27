2020-03-27T07:47:01+03:00
Общество

На Урале закрыли восточное кафе из-за антисанитарии

Владельца предупредили, что его ждет в случае неисполнения решения суда
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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В Белоярском районе Свердловской области закрыли восточное кафе «Искодар» ровно на три месяца из-за антисанитарии. Такое решение принял суд после иска Роспотребнадзора.

- В работе кафе был выявлен ряд нарушений: хранение готовых блюд и сырья, отсутствие дезинфицирующих средств, также выявлены нарушения в разделочном инвентаре и канализационных стоках, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

После возбуждения исполнительного производства пристав пришел в кафе и опечатал все двери в помещении, а владельца предупредил, какие последствия его ждут в случае неисполнения решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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