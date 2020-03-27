В центре Екатеринбурга на несколько часов перекроют движение трамваев

27 Март 2020 2020-03-27T06:28:12+03:00

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В центре Екатеринбурга на несколько часов временно перекроют движение трамваев, идущих по улице Луначарского от проспекта Ленина до Челюскинцев в одном направлении. Ограничения продлятся в ночь с 27 на 28 марта до 04:00 30 марта.

- МУП «Водоканал» на участке будет ремонтировать водопровод на перекрестке улиц Луначарского – Первомайская, - объяснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Специалисты просят жителей с пониманием отнестись к этой неудобной ситуации и подчеркивают, что в это время будут изменены схемы движения следующих маршрутов:

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU