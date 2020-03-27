2020-03-27T06:28:12+03:00
Общество

В центре Екатеринбурга на несколько часов перекроют движение трамваев

Рассказываем, как будут ходить маршруты
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
Изменить размер текста:

В центре Екатеринбурга на несколько часов временно перекроют движение трамваев, идущих по улице Луначарского от проспекта Ленина до Челюскинцев в одном направлении. Ограничения продлятся в ночь с 27 на 28 марта до 04:00 30 марта.

- МУП «Водоканал» на участке будет ремонтировать водопровод на перекрестке улиц Луначарского – Первомайская, - объяснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Специалисты просят жителей с пониманием отнестись к этой неудобной ситуации и подчеркивают, что в это время будут изменены схемы движения следующих маршрутов:

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Екатеринбурга на несколько часов перекроют движение трамваев
Хит уральского музыканта зазвучит в «Солдатках»
В Екатеринбурге на Уктусской неизвестный в маске попытался ограбить банк
На Урале спасатели продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
Нерабочая неделя в Екатеринбурге: как будут работать магазины и кафе с 28 марта по 5 апреля 2020 года
«Выходные дни - это не каникулы»: Евгений Куйвашев призвал уральцев провести следующую неделю в кругу семьи
«Все хотят обниматься»: лидер Уральской группы «Сансара» вместе с дочкой записал песню про отношения во время карантина
ВТБ Капитал Инвестиции приобрели долю в Европейской Юридической Службе
Опрос от «Комсомолки»: как в России проходит дистанционное обучение в школах?
Бросала гранаты и водила танк: содержанка из Екатеринбурга ради славы ушла в армию
В Екатеринбурге на три дня закроют движение трамваев по улице Луначарского
Нерабочая неделя в Екатеринбурге: с понедельника закроют детские сады