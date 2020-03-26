Опрос от «Комсомолки»: как в России проходит дистанционное обучение в школах?

26 Март 2020 2020-03-26T16:46:14+03:00

Качество образования в интернете можно оценить, ответив на несколько вопросов

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Общеобразовательные школы по всей России переходят на формат дистанционного обучения. Издание «Комсомольская правда» вместе с лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики» проводит опрос среди учителей, чтобы выяснить, насколько успешно в регионах проходит этого процесс? Какая учителям нужна помощь? Хватает ли школе современной компьютерной техники? Есть ли нужная для процесса обучения скорость широкополосного интернета?

Опрос займет у вас несколько минут. Итоги исследования помогут педагогам и школам, где качество дистанционного обучения пока на невысоком уровне.

Пройти опрос можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU