2020-03-26T16:46:14+03:00
Общество

Опрос от «Комсомолки»: как в России проходит дистанционное обучение в школах?

Качество образования в интернете можно оценить, ответив на несколько вопросов
Лев ИСТОМИН
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Школы пока работают через интернетШколы пока работают через интернетФото: Мария ЛЕНЦ
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Общеобразовательные школы по всей России переходят на формат дистанционного обучения. Издание «Комсомольская правда» вместе с лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики» проводит опрос среди учителей, чтобы выяснить, насколько успешно в регионах проходит этого процесс? Какая учителям нужна помощь? Хватает ли школе современной компьютерной техники? Есть ли нужная для процесса обучения скорость широкополосного интернета?

Опрос займет у вас несколько минут. Итоги исследования помогут педагогам и школам, где качество дистанционного обучения пока на невысоком уровне.

Пройти опрос можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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