2020-03-26T18:36:48+03:00
Общество

В Екатеринбурге на три дня закроют движение трамваев по улице Луначарского

Публикуем список трамваев, которые изменят свои маршрут
Алина СУРИНА
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Трамваи будут ездить по измененным маршрутам до 30 мартаТрамваи будут ездить по измененным маршрутам до 30 мартаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на три дня закроют движение трамваев по улице Луначарского. На перекрёстке улиц Луначарского - Первомайской отремонтируют водопровод. Движение будет закрыто от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев в одном направлении в ночь с 27 на 28 марта до 4:00 30 марта. Об этом рассказали в департаменте информационной политики.

Во время ремонтных работ будут изменены схемы движения трамвайных маршрутов:

– № 2: «Фрезеровщиков» – проспект Космонавтов –Луначарского – проспект Ленина – Татищева – станция «ВИЗ»;

– № 3: «ЦПКиО» – Луначарского – проспект Ленина – Верх-Исетский бульвар – станция «ВИЗ» – Викулова – Белореченская – РадищеваКуйбышева» – Луначарского – станция «ЦПКиО»;

– № 7: «Эльмаш» – проспект Космонавтов – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – станция «7 Ключей» –Техническая – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – улица Гагарина – улица Уральская – проспект Космонавтов – станция «Эльмаш»;

– № 8: «Машиностроителей» – проспект Космонавтов –Луначарского – проспект Ленина – станция «40 лет ВЛКСМ» – Гагарина –Уральская – проспект Космонавтов – станция «Машиностроителей»;

– № 14: «Керамическая» – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – проспект Ленина – Гагарина – Уральская – проспект Космонавтов – станция «Фрезеровщиков»;

– № 20: «ЦПКиО» – Луначарского – проспект Ленина – Гагарина – Блюхера – станция «Шарташ» – Блюхера – Уральская – Луначарского – станция «ЦПКиО»;

– № 23: «Машиностроителей» – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – Гагарина – станция «40 лет ВЛКСМ» – Уральская – улица Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – станция «Машиностроителей»;

– № 25: «Керамическая» – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – проспект Ленина – Гагарина – Уральская – проспект Космонавтов – станция «Фрезеровщиков»;

– № 26: «Волгоградская» – улица Белореченская – Московская – проспект Ленина – разворотное кольцо «Исеть»;

– № 32: «Дворец Спорта» – Московская – проспект Ленина – Гагарина – станция «40 лет ВЛКСМ» – Уральская – Луначарского – Куйбышева – станция «Дворец Спорта».

ИСТОЧНИК KP.RU

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