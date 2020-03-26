2020-03-26T15:59:27+03:00
Общество

ОАО «РЖД» и ЯНАО подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом 23 марта в Салехарде поставили начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
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Фото: предоставлено ОАО «РЖД»Фото: предоставлено ОАО «РЖД»
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ОАО «РЖД» и правительство Ямало-Ненецкого автономного округа подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на период 2020 – 2022 гг. Подписи под документом 23 марта в Салехарде поставили начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Документ определяет направления взаимодействия сторон в сфере развития инфраструктуры железнодорожного транспорта, транспортного обслуживания населения и промышленных предприятий, обеспечения транспортной безопасности и социально-экономического роста. В числе актуальных задач – освоение перспективных объемов грузов, создание транспортно-пересадочных узлов, модернизация объектов пассажирского комплекса (в том числе вокзалов) с формированием безбарьерной среды для людей с ограниченными физическими возможностями.

Также в соглашении отражено намерение сторон сотрудничать при реализации инвестиционных проектов по строительству железнодорожной магистрали «Северный широтный ход» (Обская – Салехард – НадымПангоды – Новый УренгойКоротчаево), в том числе – по развитию пассажирской инфраструктуры.

Фото: предоставлено ОАО «РЖД»

Фото: предоставлено ОАО «РЖД»

Начальник СвЖД Иван Колесников рассказал, что инвестиции ОАО «РЖД» в развитие магистрали на территории ЯНАО в 2019 году составили 1,7 млрд рублей (в 2020 году ожидается рост на 18%, до 2 млрд рублей). Со станций СвЖД в границах округа отправлено 10,8 млн тонн грузов (в планах 2020 года – увеличение на 3,3%). Для освоения перспективных объемов грузов и обеспечения экономического роста территорий холдинг «РЖД» реализует масштабные проекты.

Так, СШХ обеспечит значительное сокращение протяженности транспортных маршрутов от месторождении в северных раи онах Западнои Сибири до портов Балтии ского, Белого, Баренцева и Карского мореи . Кроме того, новая ветка будет способствовать решению проблемы перегруженности существующего южного маршрута, выходящего на Транссибирскую магистраль. СШХ будет реализован на принципах государственно-частного партнерства в форме концессии. При этом ОАО «РЖД» в рамках своей инвестиционной программы выполнит работы по реконструкции примыкающих к СШХ участков Северной железной дороги, а также модернизации железнодорожной линии Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево Свердловской железной дороги.

Стороны также отметили важность принятия мер для закрепления в регионе кадров массовых профессий, необходимых для строительства и эксплуатации СШХ (локомотивные бригады и работники путевого хозяйства), в том числе путем реализации жилищных и образовательных программ.

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