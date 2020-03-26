Екатеринбуржец отсудил у соседей 310 тысяч за сгоревшую машину
В январе прошлого года в Екатеринбурге произошел сильный пожар в частном доме. Причиной стал обогреватель, установленный в неотапливаемой душевой: от нагретой поверхности загорелись деревянные стены, отделанные горючими материалами.
Помимо дома, сгорела и соседская Skoda, принадлежащая владельцу по имени Владимир. Согласно заключению экспертов, на ремонт машины придется потратить почти 300 тысяч рублей. Владимир обратился в суд с иском к хозяевам сгоревшего дома и потребовал оплатить ремонт.
- Решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга требования были удовлетворены. С ответчиков в равных домах взыскана вся стоимость ремонта и еще пять тысяч рублей на расходы по уплате госпошлины, - рассказали в пресс-службе Облсуда.
Но хозяева дома не согласились с решением и пошли в Свердловский областной суд, где его поменяли. Суд постановил, что в доме находился только один владелец, а потому все деньги нужно взыскать только с него. Что и было сделано - Владимир отсудил у соседа 310 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU