В Екатеринбурге на 10 дней перекроют перекресток на Эльмаше

26 Март 2020 2020-03-26T13:38:12+03:00

Строительство водопровода на участке будут проходить в два этапа

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Строители на 10 дней перекроют движение на перекрестке улиц Ползунова - Каширской. Дорогу будут закрывать в два этапа: с 1 по 6 апреля сам перекресток, и с 6 по 10 апреля - от дома №51 по Ползунова до дома №101 по Каширской.

- Закрытие движения связано со строительством водопровода на перекрестке обозначенных улиц. После окончания земляных работ предприятие восстановит элементы нарушенного благоустройства, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: Яндекс.Карты

Местных жителей просят с пониманием отнестись к неудобной ситуации. На период закрытия перекрестка движение будет направлено по улица Каширской, Ульяновской и Даурской. Водителей просят обращать внимание на новые знаки и заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU