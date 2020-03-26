В Екатеринбурге на 10 дней перекроют перекресток на Эльмаше
Строители на 10 дней перекроют движение на перекрестке улиц Ползунова - Каширской. Дорогу будут закрывать в два этапа: с 1 по 6 апреля сам перекресток, и с 6 по 10 апреля - от дома №51 по Ползунова до дома №101 по Каширской.
- Закрытие движения связано со строительством водопровода на перекрестке обозначенных улиц. После окончания земляных работ предприятие восстановит элементы нарушенного благоустройства, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Фото: Яндекс.Карты
Местных жителей просят с пониманием отнестись к неудобной ситуации. На период закрытия перекрестка движение будет направлено по улица Каширской, Ульяновской и Даурской. Водителей просят обращать внимание на новые знаки и заранее планировать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU