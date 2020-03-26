2020-03-26T12:39:00+03:00
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге: ГИБДД вводит пропускной режим в РЭО

Теперь чтобы попасть в регистрационно-экзаменационные подразделения, нужно записаться через госуслуги
Мария Трапезникова
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Теперь чтобы попасть в регистрационно-экзаменационные подразделения, нужно записаться через госуслугиТеперь чтобы попасть в регистрационно-экзаменационные подразделения, нужно записаться через госуслугиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская ГИБДД из-за вспышки коронавируса изменила график приема граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях. Начиная с сегодняшнего дня, 26 марта, прием проводится только по предварительной записи через портал госуслуг. В этих целях в подразделениях ГИБДД вводится пропускной режим.

- Госавтоинспекция Свердловской области информирует граждан, что все эти меры направлены, в первую очередь, на безопасность самих граждан. Эти мероприятия проводятся в целях исключения распространения коронавирусной инфекции, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Получить информацию о наличии штрафов за нарушение ПДД можно также через портал госуслуг или сайт гибдд.рф. Там же можно найти и контактные телефоны всех подразделений в области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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