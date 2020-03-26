Коронавирус в Екатеринбурге: ГИБДД вводит пропускной режим в РЭО
Свердловская ГИБДД из-за вспышки коронавируса изменила график приема граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях. Начиная с сегодняшнего дня, 26 марта, прием проводится только по предварительной записи через портал госуслуг. В этих целях в подразделениях ГИБДД вводится пропускной режим.
- Госавтоинспекция Свердловской области информирует граждан, что все эти меры направлены, в первую очередь, на безопасность самих граждан. Эти мероприятия проводятся в целях исключения распространения коронавирусной инфекции, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Получить информацию о наличии штрафов за нарушение ПДД можно также через портал госуслуг или сайт гибдд.рф. Там же можно найти и контактные телефоны всех подразделений в области.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»