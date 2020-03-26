Коронавирус в Екатеринбурге: шахматный турнир претендентов приостановили из-за вспышки COVID-19
Шахматный турнир претендентов, который проходил в Екатеринбурге, временно приостановили из-за вспышки коронавируса. Об этом официально заявила ФИДЕ.
- ФИДЕ не может продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения игроков и чиновников домой. В этой ситуации и на основании п. 1.5. По правилам турнира кандидатов, президент ФИДЕ принял решение прекратить турнир, - сообщается на официальном сайте.
Даты, на которые переносится турнир, будут объявлены в ближайшее время. Согласно правилам, согласованным с игроками до начала всего мероприятия, результаты уже сыгранных семи туров остаются в силе. Турнир возобновится в том же составе, начиная с игр 8-го тура.
ИСТОЧНИК KP.RU
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