2020-03-26T10:50:07+03:00
Общество

Быстрые и бесплатные: УБРиР подключил систему быстрых платежей

Новый сервис доступен в мобильном приложении банка
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Фото: предоставлено УБРиРФото: предоставлено УБРиР
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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал участником системы быстрых платежей (СБП). Новый сервис доступен в мобильном приложении банка. Теперь его пользователи – клиенты УБРиР могут мгновенно и без комиссии переводить деньги по номеру телефона со счета на счет в другие банки-участники программы, а на сегодня их уже 50.

Чтобы выполнить перевод денег по СБП, нужно:

- открыть мобильное приложение банка;

- выбрать вкладку «Платежи»;

- выбрать способ «По номеру телефона» или «СБП»;

- ввести номер мобильного телефона получателя;

- указать банк-получателя и сумму перевода;

- подтвердить платеж, нажав кнопку «Перевести».

Максимум за сутки можно перевести 20 тыс. рублей.

«УБРиР постоянно работает над улучшением дистанционных каналов обслуживания, чтобы даже в современных непростых условиях клиентам было легко и удобно управлять финансами. Мобильное приложение банка теперь позволяет моментально переводить деньги родственникам, друзьям, знакомым по номеру телефона через банки-участники системы быстрых платежей. Это позволит вам быть рядом с ними, даже если вы далеко. Хочется верить, что этот и другие сервисы мобильного банка УБРиР будут способствовать предотвращению распространения коронавируса, ведь для многих действий по финансам достаточно будет обратиться к своему телефону», — отмечает руководитель направления транзакционного бизнеса УБРиР Денис Дергачев.

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