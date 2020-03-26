2020-03-26T10:02:50+03:00
Происшествия

«Был помешан на интиме»: в Екатеринбурге 70-летний пенсионер умер, засунув в себя 25-сантиметровый флакон

Сожительница мужчины решила, что у него инсульт и вызвала скорую
Евгений Стоянов
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Медики сделали компьютерную томографию и ужаснулись, обнаружив в теле мужчины инородный предметМедики сделали компьютерную томографию и ужаснулись, обнаружив в теле мужчины инородный предмет
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Вечером, 25 марта, в 23-ю больницу Екатеринбурга, доставили 70-летнего Владимира Петрова (имена героев изменены. – Прим. Ред). Пенсионера привезли на скорой с предварительным диагнозом: инсульт. Но после проведенной томографии врачи ужаснулись: в прямой кишке мужчины находилось инородное тело. Медики диагностировали у пациента разрыв прямой кишки. К тому моменту Петров уже впал в кому. Врачи начали экстренно проводить операцию, но, к сожалению, спасти пенсионера не удалось. В начале одиннадцатого он умер, рассказывает «КП» источник в медицинских кругах.

Наш собеседник уточнил, что в итоге из тела пенсионера извлекли флакон из под геля, длиной 25 сантиметров.

Медики сообщили о произошедшем в полицию. Источник в правоохранительных органах подтвердил корреспонденту «Комсомолки» информацию о произошедшем. Также наш собеседник рассказал, что после произошедшего полицейские отправились по месту жительства Владимира Петрова и поговорили с его сожительницей – 68-летней Ириной Антоненковой.

- Женщина рассказала, что ее сожитель был помешан на интимной сфере и регулярно просматривал сайты с обнаженными женщинами. При этом мужчина регулярно практиковал анальную стимуляцию посторонними предметами. Иногда он делал это сам, а иногда просил делать это с ним Антоненкову, - рассказывает силовик.

В тот день женщина пошла за покупками в магазин. Вернувшись пенсионерка увидела своего сожителя на полу. Мужчина дрыгал ногами, но при этом ничего не говорил. Обеспокоенная женщина решила, что у ее гражданского мужа прихватило сердце и вызвала скорую.

Сейчас материалы проверки переданы из полиции в следственный комитет. Следователи проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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