«Был помешан на интиме»: в Екатеринбурге 70-летний пенсионер умер, засунув в себя 25-сантиметровый флакон
Вечером, 25 марта, в 23-ю больницу Екатеринбурга, доставили 70-летнего Владимира Петрова (имена героев изменены. – Прим. Ред). Пенсионера привезли на скорой с предварительным диагнозом: инсульт. Но после проведенной томографии врачи ужаснулись: в прямой кишке мужчины находилось инородное тело. Медики диагностировали у пациента разрыв прямой кишки. К тому моменту Петров уже впал в кому. Врачи начали экстренно проводить операцию, но, к сожалению, спасти пенсионера не удалось. В начале одиннадцатого он умер, рассказывает «КП» источник в медицинских кругах.
Наш собеседник уточнил, что в итоге из тела пенсионера извлекли флакон из под геля, длиной 25 сантиметров.
Медики сообщили о произошедшем в полицию. Источник в правоохранительных органах подтвердил корреспонденту «Комсомолки» информацию о произошедшем. Также наш собеседник рассказал, что после произошедшего полицейские отправились по месту жительства Владимира Петрова и поговорили с его сожительницей – 68-летней Ириной Антоненковой.
- Женщина рассказала, что ее сожитель был помешан на интимной сфере и регулярно просматривал сайты с обнаженными женщинами. При этом мужчина регулярно практиковал анальную стимуляцию посторонними предметами. Иногда он делал это сам, а иногда просил делать это с ним Антоненкову, - рассказывает силовик.
В тот день женщина пошла за покупками в магазин. Вернувшись пенсионерка увидела своего сожителя на полу. Мужчина дрыгал ногами, но при этом ничего не говорил. Обеспокоенная женщина решила, что у ее гражданского мужа прихватило сердце и вызвала скорую.
Сейчас материалы проверки переданы из полиции в следственный комитет. Следователи проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU