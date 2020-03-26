Два екатеринбуржца «прописали» у себя дома 400 мигрантов

26 Март 2020 2020-03-26T09:38:36+03:00

В сумме, они выручили за это около 11 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сумме, они выручили за это около 11 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге под суд отправили двух местных жителей, которых обвиняют в том, что они «прописали» в своих квартирах больше 400 мигрантов. При этом, друг с другом они знакомы не были, но действовали примерно в одно время.

Так, женщина с 6 декабря по 28 января вписала в свою квартиру 251 мигранта. За это она получила девять тысяч рублей. Чуть позже, с 31 января по 5 февраля, мужчина из Екатеринбурга также «прописал» у себя 176 человек и выручил за это шесть тысяч рублей.

Заведенные на них уголовные дела направлены мировому судье Кировского судебного района Екатеринбурга. Максимальный срок, который им теперь грозит, - лишение свободы до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU