Два екатеринбуржца «прописали» у себя дома 400 мигрантов
В Екатеринбурге под суд отправили двух местных жителей, которых обвиняют в том, что они «прописали» в своих квартирах больше 400 мигрантов. При этом, друг с другом они знакомы не были, но действовали примерно в одно время.
Так, женщина с 6 декабря по 28 января вписала в свою квартиру 251 мигранта. За это она получила девять тысяч рублей. Чуть позже, с 31 января по 5 февраля, мужчина из Екатеринбурга также «прописал» у себя 176 человек и выручил за это шесть тысяч рублей.
Заведенные на них уголовные дела направлены мировому судье Кировского судебного района Екатеринбурга. Максимальный срок, который им теперь грозит, - лишение свободы до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU