2020-03-26T09:38:36+03:00
Происшествия

Два екатеринбуржца «прописали» у себя дома 400 мигрантов

В сумме, они выручили за это около 11 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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В сумме, они выручили за это около 11 тысяч рублейВ сумме, они выручили за это около 11 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Екатеринбурге под суд отправили двух местных жителей, которых обвиняют в том, что они «прописали» в своих квартирах больше 400 мигрантов. При этом, друг с другом они знакомы не были, но действовали примерно в одно время.

Так, женщина с 6 декабря по 28 января вписала в свою квартиру 251 мигранта. За это она получила девять тысяч рублей. Чуть позже, с 31 января по 5 февраля, мужчина из Екатеринбурга также «прописал» у себя 176 человек и выручил за это шесть тысяч рублей.

Заведенные на них уголовные дела направлены мировому судье Кировского судебного района Екатеринбурга. Максимальный срок, который им теперь грозит, - лишение свободы до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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