Коронавирус в Екатеринбурге: Высокинский посмотрел, в каких условиях лечатся пациенты ГКБ №40

26 Март 2020 2020-03-26T08:53:11+03:00

Мэр предложил наказывать тех, кто нарушает рекомендации врачей и сбегает из больниц

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский минувшим днем объехал ряд городских больниц, включая и ГКБ №40, где сейчас лежат заразившиеся коронавирусом пациенты.

- Главврач последней больницы, Александр Прудков, проинформировал мэра о наличии всей необходимой аппаратуры для обследования и процедур, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. - По его словам, все пациенты размещены в полностью изолированном корпусе, тяжелых случаев заболевания коронавирусом нет.

Высокинский, в свою очередь, поблагодарил медиков за работу и подчеркнул, как важно сейчас соблюдать меры профилактики. И поругал тех граждан с подозрением на вирус, кто самостоятельно покидает больницы. И даже предложил наказывать таких нарушителей. По его словам, содержание одного пациента в стационаре обходится в несколько тысяч рублей.

Напомним, что на сегодняшний день в области официально зарегистрировано 13 случаев заболевания COVID-19. Все 13 человек и те, кто с ними контактировал, лежал в ГКБ №40 под пристальным наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU