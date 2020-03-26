2020-03-26T09:25:04+03:00
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге: в ГКБ №40 завезли тонну «целительного» сиропа

Бизнесмен, который подарил напиток, уверен, что это поможет пациентам и врачам «сохранить оптимизм»
Мария Трапезникова
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Фото: департамент информполитики Свердловской областиФото: департамент информполитики Свердловской области
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В ГКБ №40 Екатеринбурга, где сейчас лежал заболевшие коронавирусом пациенты, привезли «целительный» ягодно-травяной сироп. Так поддержать и врачей, и больных, решил предприниматель Александр Вовний. Он занимается производством эко-продуктов и бесплатно передал в больницу тонну своего сиропа. Бизнесмен уверен, что это поможет медработникам и пациентам «зарядиться витаминами и оптимизмом».

- Все мы сейчас переживаем непростое время, нам надо выстоять. Мы с коллективом решили оказать содействие больнице №40, чтобы люди, которые попали в беду, могли выздороветь как можно быстрее, - отметил бизнесмен. - Мы отправляем сиропы, которые производятся по щадящей технологии, благодаря которой в готовом продукте остаются все полезные вещества – витамины, микро- и макроэлементы и прочее. По сути, это живой продукт, который, уверен, поможет свердловчанам быстрее встать на ноги.

Сиропы хранятся в замороженном виде в таре по пять килограмм. В пищеблоке больницы №40 созданы все условия для хранения замороженного продукта. Из каждой пятикилограммовой партии можно приготовить около 30 литров готового продукта.

В ГКБ №40 привезли ягодный сироп для пациентов.Видео: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на Урале

Напомним, что сейчас в ГКБ №40 лежат 13 человек, у которых официально подтвердился коронавирус. Кроме того, под наблюдением медиков в больнице находятся все, с кем они контактировали. Все пациенты чувствуют себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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