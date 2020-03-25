25 Март 2020 2020-03-25T19:53:41+03:00

Деньги пойдут не только на тушение пожаров, но и на противопожарное обустройство лесов

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В Свердловской области на охрану лесов от пожаров выделили более 191 миллионов рублей. Как отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, плановое финансирование по сравнению с 2019 годом значительно выросло. Деньги пойдут не только на тушение пожаров, но и на противопожарное обустройство лесов - на строительство и реконструкция лесных дорог.

- Выделенные средства обеспечат работу лесопожарных станций и работу системы раннего обнаружения и наблюдения за развитием лесных пожаров с использованием наземных авиационных и космических средств, будет обеспечена работа специализированной диспетчерской службы, - рассказали в департаменте информационной политики.

Кроме этого, в этом году на субсидии из федерального бюджета на 125 миллионов рублей в регионе планируют приобрести 109 единиц техники и 1 652 единицы различного оборудования. Например, будет приобретено 183 комплекта снаряжения парашютиста-пожарного и 1 223 напорных пожарных рукава.

ИСТОЧНИК KP.RU